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Spor, Futbol

Futbol dünyasından Sural için başsağlığı mesajları

Futbol camiasından birçok isim ve kulüp, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Çek oyuncu Josef Sural'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mutlu Demirtaştan   | 29.04.2019
Futbol dünyasından Sural için başsağlığı mesajları

İstanbul

İspanya'nın Barcelona, Portekiz'in Porto kulüpleri, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech sosyal medya hesaplarından, Sural'ın ülkesinde forma giydiği takımlar Sparta Prag, Slovan Liberec ve Brno ise internet sitelerinden 28 yaşında hayatını kaybeden futbolcu için paylaşımda bulundu.

Sparta Prag: Asla unutmayacağız

Sparta Prag Kulübünün mesajında, Sural'ın vefatının camiayı derinden yaraladığı belirtilerek, "Josef, seni asla unutmayacağız. Huzur içinde uyu." ifadesi kullanıldı.

Brno: Sonsuza kadar bizden ayrıldı

Brno Kulübünün başsağlığı mesajında, "Bizler için bir dost ve kardeş olan Sural'ın ölümünü büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Sonsuza kadar bizden ayrıldı." yorumu yapıldı.

Slovan Liberec: Huzur içinde uyu

Slovan Liberec Kulübünün paylaşımında, Slavia Prag ile hafta sonu oynanacak lig maçında bir dakikalık saygı duruşu yapılacağı aktarılarak, "Huzur içinde uyu. Sural'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Barcelona: Başın sağ olsun Alanyaspor

Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabından gönderilen mesajda, "Huzur içinde uyu Josef Sural. Başın sağ olsun Alanyaspor. Acınızı paylaşıyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Porto: İyi dileklerimiz Sural'ın ailesiyle

Porto Kulübünden, "İyi dileklerimiz bu zor zamanlarda Sural'ın ailesiyle." mesajı paylaşıldı.

Petr Cech: Güne üzücü haberle başladım

Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, "Güne üzücü bir haberle başladım. Sural'ın acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını gönderdi.

Gomis: Ailesine ve Alanyaspor'a sabırlar diliyorum

Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'de forma giyen Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Türkçe yaptığı paylaşımda, "Ailesine ve Alanyaspor'a sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

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