Portekiz'i 1-0 mağlup eden İspanya çeyrek finalde

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf İspanya oldu. 3. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza yayı önüne gelen Oyarzabal'ın şutunda kaleci Costa gole izin vermedi.

İspanya 8. dakikada etkili geldi. Olmo'nun savunmanın arasından gönderdiği pasta Oyarzabal ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Portekiz ilk tehlike şutunu 12. dakikada çekti. Bruno Fernandes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ronaldo, rakibinden sıyrılıp sert vurdu, kaleci Simon topu kornere tokatladı.

Portekiz kalecisi Costa, 16. dakikada kalesinde geçit vermedi. Sağdan ceza sahasına giren Yamal'ın sert şutunda kaleci Costa'dan dönen top ceza sahası içi sol çaprazındaki Baena'da kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Costa son anda topu kornere çeldi.

37. dakikada Portekiz gole yaklaştı. Neto'nun sağdan yaptığı ortada Felix arka direkte kafayı vurdu, kaleci Simon'dan seken top Ronaldo'da kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda vuruşunda kaleci Simon bir kez daha gole engel oldu.

41. dakikada sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası dışında topla buluşan Nuno Mendes'in sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan top üst direkten oyun alanına geri döndü.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda ilk tehlike 73. dakikada Portekiz kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Yamal direkt kaleyi düşündü, kaleci Costa meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90+1. dakikada İspanya golü buldu. Ferran Torres'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Merino, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşla topu ağlara yolladı.

Müsabaka İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İspanya, çeyrek finalde ABD-Belçika mücadelesinin galibiyle Los Angeles'ta karşılaşacak.

Portekiz Milli Takımı'nda Martinez dönemi sona erdi

Karşılaşma sonrasında konuşan Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullandı.

Martinez, Portekiz Milli Takımı'ndaki görevini, selefi Fernando Santos'un çeyrek finalde Fas'a kaybettiği 2022 Dünya Kupası'nın ardından devralmıştı.

Portekiz, Martinez yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmış ancak Fransa'ya elenmişti.

“Bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin”

Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ronaldo, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Ronaldo, "Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.

Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." diye konuştu.

Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.

Nelson Semedo: “Başarısız olmadık sadece çok iyi bir takıma karşı kaybettik”

Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Semedo, kendilerini başarısız olarak görmediklerinin altını çizdi.

Herkesin aynı soruyu sorduğuna emin olduğunu söyleyen Semedo, "Hayır, başarısız olmadık. Sadece çok iyi bir takıma karşı kaybettik. Bu bir başarısızlık değil, anlıyor musunuz? Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bugün bizim günümüz değildi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve maçın sonunda bir gol buldular. Takım arkadaşlarıma bu Dünya Kupası boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Semedo, karşılaşmanın her iki takım için de zor geçtiğini belirterek, "İki tarafın da bazı şanslar bulduğunu düşünüyorum. İki harika takım karşı karşıya geldi. Sonunda golü buldular ve maçı kazandılar. Bence oldukça dengeli bir maçtı." açıklamasını yaptı.