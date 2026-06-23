Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi

6. dakikada Portekiz 1-0 öne geçti. Cancelo'nun sağdan ortasında ön direğe yakın bölgede pozisyon alan Ronaldo, gelişine vurarak topu ağlara gönderdi.

17. dakikada Portekiz'in ikinci golü geldi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mendes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Ganiev'in attığı gol VAR'dan döndü. Fayzullayev'in baskısı sonrası topla ceza sahası dışında buluşan Ganiev'in şutunda top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek gol iptal edildi.

39. dakikada Portekiz skoru 3-0 yaptı. Ani gelişen atakta Bruno Fernandes'in savunmanın arasından gönderdiği topla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Ronaldo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak içeri girdi.

60. dakikada Portekiz bir kez daha gol sevinci yaşadı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bruno Fernandes'in gönderdiği topa ön direkte Felix topuğuyla kaleye göndermek istedi. Savunmada Nematov'a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 4-0

87. dakikada skor 5-0 oldu. Sağdan bindiren Semedo'nun içeri çevirdiği top savunmanın müdahalesi sonrası boşta kaldı. Soldan ceza sahasına giren Leao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmayı Portekiz 5-0 kazandı.

Portekiz grupta puanını 4'e çıkartırken, Özbekistan ise henüz puanla tanışamadı. Portekiz gruptaki son maçında Kolombiya, Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi goller

Portekizli Cristiano Ronaldo, forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Portekiz Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçti.

Müsabakanın 6. dakikasında Cancelo'nun ortasında fileleri havalandıran yıldız oyuncu, bu golle 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanını aldı. Ronaldo müsabakadaki ikinci golünü ise 39. dakikada kaydetti.

Yıldız futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başardı.

Eusebio'yu geçti

Ronaldo, attığı 2 golle Portekiz futbolunun en önemli oyuncuları arasında yer alan Eusebio'yu geride bıraktı.

Dünya Kupası'nda gol sayısını 10'a yükselten Ronaldo, 9 golü olan Eusebio'nun rekorunu kırarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Ronaldo aynı zamanda attığı gollerle Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti. Portekizli yıldız, 42 yaş 39 günle Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü olan Kamerunlu eski futbolcu Roger Milla'nın ardından 41 yaş 138 günle ikinci sıraya yerleşti.

