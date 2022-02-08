PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi.
İstanbul
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran'ın 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.