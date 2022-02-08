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Spor

PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası verdi.

Emre Doğan   | 08.02.2022
PFDK'den Tahir Kıran'a 25 bin lira para cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, medyaya yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tahir Kıran'ın 25 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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