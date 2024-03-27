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Spor

Pedallar "yeşil gelecek" için dönüyor

Herkes İçin Spor Federasyonu, gençleri ve ebeveynleri sürdürülebilir ulaşım konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Yeşil Geleceğe Pedalla" projesiyle ülke genelinde bisiklet kullanma farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Halil İbrahim Avşar  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Pedallar "yeşil gelecek" için dönüyor

Ankara

Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyon, çevre dostu projesini bisiklet kullanımın yoğun olduğu Hollanda'da yürütüyor.

Federasyonun ülke genelinde bisiklet kullanımının ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle başlattığı bu proje; akademik, idari ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcılarla iş birliği içinde yürütülüyor.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteği ve çeşitli iş birlikleriyle gerçekleştirilen projeyle ülkede hareketli bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca daha yeşil bir gelecek için politika yapıcılar arasında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, bisikletin sağlıklı, çevre ve bütçe dostu bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekerek, "Bisiklet kullanımını 81 ilde yaygınlaştırmayı ve bisiklet dostu kentlerimizin sayısını artırmayı amaçlıyoruz. İlgili bakanlıklarımız ve belediyelerimizle ortak yürüteceğimiz öncü çalışmalar neticesinde bisiklet kullanma alışkanlığını en üst seviyeye taşıma arzusu içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çomoğlu, Hollanda'da yürüttükleri projeyle ilgili "Katılımcılarımızın, alanında uzman kişilerle yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bir yol haritası belirleyeceğiz. Bu konuda kılavuz şehirlerden birisi olan Hollanda'nın bisiklet politikasını, kendi kültürümüz ve altyapımızla harmanlayarak ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çomoğlu, Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturduklarını ve bunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatarak, "Bisiklet ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gayemiz sporu zorunluluk olmaktan çıkarıp yaşamımızın bir parçası haline getirmek." şeklinde görüş belirtti.

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