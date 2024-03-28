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Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta karşılaşmasında yarın Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Dilek Erol  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i ağırlayacak

Istanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor.

Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı.

Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.

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