Paralimpik yüzücüler Dünya Serisi'nin Fransa ayağına katılacak
Paralimpik yüzücüler, Dünya Serisi'nin Fransa ayağında mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puan veren Para Yüzme Dünya Serisi'nin Fransa ayağı, 26-28 Mayıs tarihlerinde Limoges kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan yönetimindeki sporcular Meryem Nur Tunuğ, Umut Ünlü ve Şevval Beren Mutlu yarışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.