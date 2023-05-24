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Spor

Paralimpik yüzücüler Dünya Serisi'nin Fransa ayağına katılacak

Paralimpik yüzücüler, Dünya Serisi'nin Fransa ayağında mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Paralimpik yüzücüler Dünya Serisi'nin Fransa ayağına katılacak

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puan veren Para Yüzme Dünya Serisi'nin Fransa ayağı, 26-28 Mayıs tarihlerinde Limoges kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan yönetimindeki sporcular Meryem Nur Tunuğ, Umut Ünlü ve Şevval Beren Mutlu yarışacak.

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