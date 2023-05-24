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Spor

Milli kürekçiler, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, Slovenya'da yarın başlayacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Halil İbrahim Avşar  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Milli kürekçiler, Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Bled Gölü'nde 25-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak organizasyona milli takım, 3 sporcuyla katılacak.

Geçen yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde eden Elis Özbay, hafif kilo tek çifte (LW1X) kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

23 yaş altında geçen yıl Avrupa üçüncüsü olan Enes Gök-Şefik Çakmak ikilisi, hafif kilo iki çifte (LM2X) kategorisinde mücadele edecek.

Milliler, 2022 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda hafif kilo iki tek kategorisinde Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez ikilisi ile bir gümüş madalya kazanmıştı.

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