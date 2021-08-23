Dolar
8.48
Euro
9.93
Altın
1,788.68
ETH/USDT
3,333.90
BTC/USDT
50,160.00
BIST 100
1,459.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırım Platformu Zirvesi, Kiev’de başlıyor.
logo
Spor, Tokyo 2020

Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, paralimpik oyunlar programında ilk kez yer alacak para tekvandoda hedeflerinin Türkiye’ye ilk madalyalarını kazandırmak olduğunu söyledi.

Musa Samur   | 23.08.2021
Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'

Ankara

Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada sporcularımızın kota sürecinin 1,5 yıl önce bittiğine dikkati çekerek, "Sporcular, koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen oyunlar için kamplarda hazırlıklarını sürdürdü. Bu süreçte müsabaka yapılmadı desek yerinde olur. Şimdi bu çalışmaların sonuna geldik." dedi.

Her sporcunun hayalinin ülkesini en prestijli organizasyonda temsil etmek olduğuna vurgu yapan Şahin, "Sporcularımız bunun için tüm hazırlıklarını yaptı. Madalyadan daha önemlisi orada mücadele edebilmek. Biz hem en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek hem de bunun sonucunu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tokyo’da ülkemize para tekvandodaki ilk madalyalarımızı getirmek istiyoruz." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Sporcularımız bunu başaracak kapasiteye sahip. Tekvandoda 2000 Sidney'den bu yana yer aldığımız yaz olimpiyat oyunlarında bugüne kadar madalya konusunda hiç boş geçmedik. Bu geleneğimizi para tekvandoda da devam ettirmek en büyük dileğimiz."

Türkiye, bütün sıkletlerde mücadele edecek tek ülke

Bu arada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando branşında müsabakalar, 6 sıklette yapılacak.

Tokyo'da 6 sıkletin tamamında madalya mücadelesi verecek tek ülke olan Türkiye, Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik ve Mehmet Vasıf Yakut ile paralimpik oyunlarında kürsü mücadelesi verecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
Dünya genelinde 4 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre 3. doz Kovid-19 aşısı enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor
Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun ve koruyucu tedbirlere devam edin' çağrısı

Benzer haberler

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor

Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'

Paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk Tokyo 2020'de iddialı

Paralimpik yüzücülerin Tokyo 2020'de hedefleri büyük

Paralimpik yüzücülerin Tokyo 2020'de hedefleri büyük
Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'yi Tokyo 2020'de en iyi şekilde temsil etmek istiyor

Milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'yi Tokyo 2020'de en iyi şekilde temsil etmek istiyor
Özel sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Özel sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi