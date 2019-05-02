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Spor

Paralimpik okçulardan bronz madalya

Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa Kupası 1. ayak yarışmalarında bronz madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 02.05.2019
Paralimpik okçulardan bronz madalya

İstanbul

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Oğuzhan Polat, Sadık Savaş ve Özgür Özen'den oluşan klasik yay erkek takımı üçüncü olarak bronz madalya elde etti. 

Şampiyonada yarın takım atışları yapılacak.

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