Paralimpik okçulardan bronz madalya
Paralimpik Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa Kupası 1. ayak yarışmalarında bronz madalya kazandı.
İstanbul
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentinde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Oğuzhan Polat, Sadık Savaş ve Özgür Özen'den oluşan klasik yay erkek takımı üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Şampiyonada yarın takım atışları yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.