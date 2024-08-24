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Spor

Paralimpik judocuların Paris 2024 hedefi "rekor"

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 10 sporcuyla yer alacak Judo Milli Takımı, Fransa'dan rekor sayıda madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Özgür Alantor  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Paralimpik judocuların Paris 2024 hedefi "rekor" Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Engelli sporcuların olimpiyatları 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, şampiyonaya 10 sporcuyla katılacak.

Oyunlardan bugüne kadar en fazla 2 madalyayla dönen Judo Milli Takımı, Paris'te bu sayının üzerine çıkmak için hazırlıklarını yoğun sürdürüyor.

Efemgil, AA muhabirine, daha önce ifade ettiği şampiyonaya katılım sayısını tutturmayı başardıklarını söyledi.

"Onu tutturduk. Şimdi madalya olarak bunu tutturmak ve rekor sonuçla ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Efemgil, "Oldukça yoğun çalışıyoruz. Sakatlık yaşamamak için elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Sporcularımızın motivasyonu oldukça yüksek." dedi.

Albino hastası ve yüzde 90 görme engelli milli judocu Cahide Eke de takım halinde çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Sporla 10 yıldır ilgilendiğini anlatan Cahide, "Lisede beden eğitim öğretmenimin tavsiyesiyle başladım. Bugüne kadar çok sayıda derecem var. Olimpiyatlara ilk kez gideceğim. Bireysel ve takım halinde inşallah madalya alırız. Müsabakalara çok az kaldı. En iyi şekilde çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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