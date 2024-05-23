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Spor

Para okçular Yavuz Papağan ile Sadık Savaş, Avrupa 3'üncüsü oldu

Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Yavuz Papağan ile Sadık Savaş, klasik yay erkekler açık takım kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Para okçular Yavuz Papağan ile Sadık Savaş, Avrupa 3'üncüsü oldu

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyondaki klasik yay erkekler açık takım 3'üncülük maçında Türkiye ile Ukrayna karşılaştı.

Yavuz-Sadık ikilisi, Vasyl Naumchuk ve Ruslan Tsymbaliuk'tan oluşan Ukrayna takımını 6-0 yenerek bronz madalya elde etti.

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