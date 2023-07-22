Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu
Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.