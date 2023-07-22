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Spor

Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Para milli okçu Öznur Cüre Girdi, dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı

Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.

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