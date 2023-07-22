Dolar
26.97
Euro
30.00
Altın
1,961.88
ETH/USDT
1,885.30
BTC/USDT
29,825.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i kadrosuna kattı.

Erkan Tiryaki  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi elinde olan ve son olarak Almanya'da Augsburg forması giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Tecrübeli kaleci, geçen sezon Augsburg formasıyla Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 23 maça çıktı.

Gikiewicz, Bundesliga'da ayrıca Freiburg ve Union Berlin formaları giydi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuru sayısı 80 bine ulaştı
Emine Erdoğan'dan depremzedeler için açılan "Hayır Çarşısı"na destek ziyareti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sporda, kültürde, sanatta, bilimde her alanda yarışacak gençleri yetiştireceğiz
HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri öldü
Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinde ağ temizliği yaptı

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

Beşiktaş, Tiran maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

Trabzonspor Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak

GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu

GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor
Kocaelispor, Süper Lig'e sağlam adımlarla ilerleyecek

Kocaelispor, Süper Lig'e sağlam adımlarla ilerleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet