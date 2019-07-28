Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan dünya rekoru
Down sendromlu milli sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Ankara
Özel sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu, Tampere kentindeki organizasyonda gülle atmada 10,96 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Ali Topaloğlu, bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu.
Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, dün 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya elde etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.