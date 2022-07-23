Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,529.80
BTC/USDT
22,370.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hoffenheim, milli oyuncu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 23.07.2022
Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın bonservisi konusunda Schalke 04 ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde duygularını dile getiren savunma oyuncusu, "Hoffenheim'e geldiğim için çok mutluyum. Almanya'nın, en heyecan verici ve özellikle genç oyuncuların başarıyla gelişimini sağlama konusunda ün salmış kulübüne geldim. Harika bir teknik ekiple çalışma fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya basınına göre, Hoffenheim, milli oyuncu için Schalke 04'e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Milli formayı 17 karşılaşmada giyen Ozan Kabak, geçen sezon kiralık olarak gittiği İngiltere temsilcisi Norwich City'de ise 11 lig maçında görev almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı
Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı
TDV, 31 bin gönüllüyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan polislere 'POLSAN'a sahip çıkın' çağrısı

Benzer haberler

Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu

Ozan Kabak Hoffenheim'a transfer oldu

Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi