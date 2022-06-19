Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki pistte düzenlenen yarışlar; baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, 4'lü ve 3'lü taylar ile ithal A ve B kategorilerinde yapıldı.
Osmaniye
60 atın katıldığı yarışlarda baş kategorisinde birinciliği Mardin'den katılan Veli Akyol'un atı Afganlı, ikinciliği Konya'dan katılan Fatih Oğuz'un atı Sakarya, üçüncülüğü ise Gaziantep'ten katılan Samet Yurtbatıran'ın atı Boeing kazandı.
Yarışlarda dereceye giren atların sahiplerine para ödülü ve kupa verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.