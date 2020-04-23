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Spor

Online 'şah-mat' mücadelesi verdiler

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından online satranç turnuvası düzenlendi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 23.04.2020
Online 'şah-mat' mücadelesi verdiler Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde satranç sevenlerin ve milli takıma hazırlanan sporcuların müsabakalardan uzak kalmaması için düzenlenen online turnuvaya, başvuru yapan 170 kişiden 124'ü katılım sağladı.

Turnuvada Ahmet Yasir Yiğit birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Kayseri İl Temsilci Veysi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte sporcuların satrançtan ayrı kalmalarını istemediklerini söyledi.

Yüz yüze yapılan turnuvaların bu süreçte online olarak daha sık yapıldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Sistem üzerinden herkes evinde turnuvalarımıza katılabiliyor. Kayseri'de milli takıma hazırlanan çok sayıda sporcumuz var. Sporcularımızın emekleri boşa gitmesin istedik. Bunun için online turnuva bu süreçte zorunlu oldu. Turnuvada ilk 10'a giren sporcularımıza madalya vereceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye teşviklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Turnuvaya katılan 7 yaşındaki Zeynep Erva Arslan da turnuvanın eğlenceli geçtiğini ve karantina günlerinde sıkılmadıklarını dile getirdi.

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