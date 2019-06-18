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Spor

Olimpik Tırmanış Bolkar Dağları'nda başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Olimpik Tırmanış etkinliği, Niğde Bolkar Dağları'nda başladı.

Nuri Aydın   | 18.06.2019
Olimpik Tırmanış Bolkar Dağları'nda başladı

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpik Tırmanış etkinliği için Bolkar Dağları'nda kamp yerine ulaşan tırmanıcılar, olimpik seminerin ardından yürüyüş yaparak günü tamamlayacak.

Tırmanıcılar, Olimpik Tırmanış'ın ardından yarın seminer ve çevre temizliğiyle etkinliği sonlandıracak.

Olimpik hareket ve olimpik değerlerin kutlanması adına düzenlenen seminerlerde, olimpizm değerleri ve açık hava sporları arasındaki uyum hakkında raporların sunumları ve tartışmaları yapılacak.

Olimpik Tırmanış'ta bu yıl "Bir değer olarak çevre" teması işlenecek.

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