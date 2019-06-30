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Spor

Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.

Emre Doğan   | 30.06.2019
Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı

Istanbul

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı.

Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı.

Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya

Judo: Mikail Özerler

Boks: Buse Naz Çakıroğlu

Gümüş madalya

Karate: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu

Güreş: Soner Demirtaş

Cimnastik: Ahmet Önder

Bronz madalya

Güreş: Süleyman Atlı, Evin Demirhan

Karate: Dilara Eltemur, Merve Çoban

Okçuluk: Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Makaralı Yay Karışık Takım)

Atletizm: Jak Ali Harvey

Cimnastik: Ferhat Arıcan 

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın ellerinden geleni yaptığına inancım tam. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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