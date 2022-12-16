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Spor

Olimpik milli judocular Antalya’da kampa girdi

İsrail’in ev sahipliğinde 20-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek "masterler" müsabakalarına katılacak olimpik milli judocular, Antalya'da kampa girdi.

Musa Samur   | 16.12.2022
Olimpik milli judocular Antalya’da kampa girdi

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olimpik kadın ve erkek judo milli takımı, organizasyonun hazırlıklarını Antalya'daki kamp çalışmalarıyla gerçekleştirecek.

Federasyon başkanı Sezer Huysuz kampı ziyaret ederek sporculara, yılın son turnuvasında başarı diledi.

Olimpiyat oyunlarına puan kazandıracak organizasyon öncesindeki çalışmalar hakkında teknik kadrodan bilgi alan Huysuz, judocularla da toplantı yaptı.



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