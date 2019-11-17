Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Ekonomi Değerlendirme Toplantıları"
logo
Spor

Naim Süleymanoğlu için anma töreni

Dünya halterinin efsane ismi Süleymanoğlu için vefatının ikinci yıl dönümünde yarın İstanbul'daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Emre Doğan   | 17.11.2019
Naim Süleymanoğlu için anma töreni

İstanbul

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenecek törene başkan Tamer Taşpınar ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, sevenleri ve halter camiasından isimler katılacak.

Anma etkinliğinde ayrıca, 22 Kasım'da vizyona girecek "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminde efsane halterciyi canlandıran Hayat Van Eck ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi öğrencileri ve göçmen derneklerinin temsilcileri de yer alacak.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Naim Süleymanoğlu için anma töreni

Naim Süleymanoğlu için anma töreni

Kardeşi 'Cep Herkülü' Naim Süleymanoğlu'nu anlattı

Naim Süleymanoğlu, Gaziantep'te halter turnuvasıyla anılacak

Şampiyon halterci Ayşegül Çakın'ın hedefi olimpiyatlarda zirve

Şampiyon halterci Ayşegül Çakın'ın hedefi olimpiyatlarda zirve