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Spor, Futbol

EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Berad Büyük   | 17.11.2019
EURO 2020 elemelerinde son hafta heyecanı

İstanbul

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.

Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

22.45 Cebelitarık-İsviçre

22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka

F Grubu

22.45 İspanya-Romanya

22.45 Malta-Norveç

22.45 İsveç-Faroe Adaları

J Grubu

22.45 İtalya-Ermenistan

22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek

22.45 Yunanistan-Finlandiya

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