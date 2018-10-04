TRABZON

Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili yönetim kurulunun, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle kendisi hakkında başlattığı hukuki girişimle ilgili açıklamada bulundu.

Usta, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Haysiyet cellatları size yazıklar olsun! Siz Trabzonsporlu iseniz ben değilim. Bu yönetimin derdi Trabzonspor değil, benim. Size bu kadar iyi niyete değmezmiş. Mahkemeye gidiyorsanız, ben de gidiyorum o zaman. Size bağış da yok. Şimdi ben de gereğini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Meltem Yılmaz