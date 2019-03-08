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Spor

MotoGP'de sezon başlıyor

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2019 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 08.03.2019
MotoGP'de sezon başlıyor

İstanbul

Katar'ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan pistte yapılacak yarış TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Losail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 19 yarışa sahne olacak sezon, 17 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

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