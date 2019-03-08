Futbol: Haftanın programı
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.
İstanbul
Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 Mart Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
Yarın:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
11 Mart Pazartesi:
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.