Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.47
BIST 100
101,978.50
Altın
1,292.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Kadınlar Günü Gong Töreni
logo
Spor

Futbol: Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 25. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Metin Arslancan   | 08.03.2019
Futbol: Haftanın programı

İstanbul

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe

Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. randevuda

Fenerbahçe, lidere konuk oluyor

PFDK ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Koç'tan TFF başkanlık seçimi için öneri

Koç'tan TFF başkanlık seçimi için öneri