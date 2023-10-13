Dolar
27.80
Euro
29.37
Altın
1,883.86
ETH/USDT
1,549.00
BTC/USDT
26,825.00
BIST 100
8,137.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Gazze’nin sınırındaki Sderot kentinde tanklarla geçiş yapıyor Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
logo
Spor

MotoGP'de heyecan Endonezya'da sürecek

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 15. yarışıyla devam edecek.

Fatih Erel  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
MotoGP'de heyecan Endonezya'da sürecek

İstanbul

Batı Nusa Tenggara eyaletindeki Mandalika tatil bölgesinde bulunan 4,3 kilometrelik Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 05.50'de, 13 turluk sprint yarışı da TSİ 10.00'da başlayacak.

27 turluk Endonezya Grand Prix'sinin startı ise 15 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da verilecek.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Jorge Martin (Prima Pramac) ve Marco Bezzecchi'nin 3'er, Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Endonezya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 319 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 316

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 265

4. Brad Binder (Güney Afrika): 201

5. Aleix Espargaro (İspanya): 171

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız
DDK Başkanı Arıncı, IMF nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirildi
Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı
Sahte kripto para borsası uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 20 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

MotoGP'de heyecan Endonezya'da sürecek

MotoGP'de heyecan Endonezya'da sürecek

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya'da başladı

Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu

Endonezya'da TikTok, uygulamadaki alışveriş özelliğini sonlandırdı

Endonezya'da TikTok, uygulamadaki alışveriş özelliğini sonlandırdı
Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu

Otomobil sporcusu Mert Becce, Avrupa'da şampiyonluk için umutlu
MotoGP Japonya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı

MotoGP Japonya Grand Prix'sini Jorge Martin kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet