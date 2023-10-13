Dolar
27.80
Euro
29.34
Altın
1,884.17
ETH/USDT
1,551.00
BTC/USDT
26,845.00
BIST 100
8,141.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Gazze’nin sınırındaki Sderot kentinde tanklarla geçiş yapıyor Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Türkiye Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda TFF 2. Lig'e 8, TFF 3. Lig'e ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Süha Gür  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig

- Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Diyarbekirspor-Hes İlaç Afyonspor (Diyarbakır)

14.30 Vefa Group Vanspor-Esenler Erokspor (Van Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Ankaraspor-Tuna Tarım Kırklarelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Nazilli Belediyespor-Kırşehir Futbol (Nazilli İlçe)

15.30 Altınordu-Serik Belediyespor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Adıyaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-1461 Trabzon (Mersin)

19.00 Karacabey Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

- Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor (Düzce Şehir)

15.30 Denizlispor-İnegölspor (Denizli Atatürk)

15.30 Sarıyer-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Uşakspor-Isparta 32 (Uşak 1 Eylül)

15.30 Belediye Derincespor-Karaman FK (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.30 Somaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Soma Atatürk)

19.00 Menemen FK-GMG Kastamonuspor (Menemen İlçe)

19.00 İskenderunspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Eyüp)


TFF 3. Lig

- 1. Grup

Yarın:

15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 İnegöl Kafkas Gençlikspor-Edirnespor (İnegöl İlçe)

19.00 52 Orduspor-Aliağa Futbol (Yeni Ordu)

15 Ekim Pazar:

14.30 Artvin Hopaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Hopa İlçe)

14.30 Malatya Arguvanspor-Mardin 1969 (Arguvan İlçe)

15.00 Talasgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü Futbol (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Kepezspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

- 2. Grup

15 Ekim Pazar:

14.30 3Gen Holding Elazığspor-Silifke Belediyespor (Elazığ)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Turgutluspor (Kelkit İlçe)

15.00 Hacettepe 1945-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Osmanlı)

15.00 Anadolu Üniversitesi-TPAO Batman Petrolspor (Osmangazi Üniversitesi)

15.30 Efeler 09-Pazarspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

15.30 Bulvarspor-Amasyaspor FK (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

19.00 Karşıyaka-Ergene Velimeşespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

- 3. Grup

Yarın:

15.30 Silivrispor-Belediye Kütahyaspor (Silivri Müjdat Gürsu)

15 Ekim Pazar:

14.30 Sivas Dört Eylül Futbol-Merkür Jet Erbaaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.30 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)

14.30 Bayburt Özel İdare-Onvo Ağrı 1970 (Bayburt Genç Osman)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Kuşadasıspor (Faruk Çelik)

15.00 1922 Konyaspor-Akhisarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Osmaniyespor FK-Darıca Gençlerbirliği (7 Ocak)

- 4. Grup

15 Ekim Pazar:

14.30 Sebat Gençlikspor-Güneş Holding Çankayaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Tokat Belediye Plevnespor-Siirt İl Özel İdaresi (Gaziosmanpaşa)

15.00 Bitexen Adana 1954 FK-Sultanbeyli Belediyespor (Tarsus Şehir)

15.30 Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Bergama Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Bergama 14 Eylül)

19.00 Balıkesirspor-Armoni Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

16 Ekim Pazartesi:

15.30 Çatalspor-23 Elazığ FK (Çatalca İzzettin)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 100 bin köy evimizi çelikten yapacağız
DDK Başkanı Arıncı, IMF nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirildi
Bayraktar TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı
Sahte kripto para borsası uygulamasıyla dolandırıcılık yapan 20 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

"Türkiye kazanmayı hak etti, Türkiye'yi tebrik ediyorum"

"Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Türkiye'den Hırvatistan'da tarihi zafer

Türkiye'den Hırvatistan'da tarihi zafer
PFDK'den 4 Süper Lig takımına para cezası

PFDK'den 4 Süper Lig takımına para cezası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet