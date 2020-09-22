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Spor

Millilerden Balkan Şampiyonası'nda tarihi başarı

Türkiye, 73. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 9 altın, 2 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak, tarihi bir başarı elde etti.

Fatih Çakmak   | 22.09.2020
Millilerden Balkan Şampiyonası'nda tarihi başarı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde 19-20 Eylül tarihlerinde yapılan 73. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın madalya sıralamasında ikinci oldu. 

Cluj 2020, şampiyona tarihinde, 2012 Eskişehir ve 2015 Piteşti'den sonra Türkiye'nin en fazla madalya kazandığı üçüncü organizasyon oldu.

Cluj'daki şampiyonada daha önce ay-yıldızlı ekibin hiç şampiyonluk çıkaramadığı 110 metre engelli branşında Mikdat Sevler, ilk kez altın madalya elde etti. Sevler, böylece Balkan seviyesinde hem 20 yaş altı hem de büyüklerde engelli branşında salon ve açık sahada altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Berke Akçam, 400 metre engellide şampiyona tarihinde Türkiye'ye 1940 ve 2015'ten sonra üçüncü kez şampiyonluk kazandırırken, 3000 metrede Burcu Subatan, 2007'den bu yana Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.

Tarihi başarı 

Türkiye, 4×100 ve 4×400'de aynı anda kazandığı iki altın madalyayla bayrak yarışlarına damga vurdu ve son altı yıl içinde üçüncü kez bunu yapma başarısı gösterdi.

Milli sporcu Özlem Becerek, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez disk atma şampiyonu oldu. Çekiç atmada Özkan Baltacı, beşinci madalyasını kazandı.

Milli Takım'ın Balkan Büyükler Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazandığı yıllar şu şekilde:

1940 İstanbul: 6 altın, 10 gümüş, 5 bronz

2011 Sliven: 6 altın, 4 gümüş, 5 bronz

2012 Eskişehir: 11 altın, 13 gümüş, 3 bronz

2014 Piteşti: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz

2015 Piteşti: 10 altın, 3 gümüş, 4 bronz

2016 Piteşti: 7 altın, 7 gümüş, 10 bronz

2019 Pravets: 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz

2020 Cluj: 9 altın, 2 gümüş, 10 bronz

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