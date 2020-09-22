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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık elemelerine iyi başladı

Çağla Büyükakçay, Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 2-1 yenerek elemelerde ikinci tura yükseldi.

Erkan Tiryaki   | 22.09.2020
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa Açık elemelerine iyi başladı

Ankara

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemesinde Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 2-1 yenerek tur atladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 27 Eylül'de başlayacak ana tabloya kalmak için elemelere katılan dünya 173 numarası Çağla, ilk turda klasmanın 137. basamağındaki Tsurenko'yla karşılaştı.

Maça iyi başlayan Çağla, rakibini ilk sette 6-2 yenerek 1-0 öne geçti. İkinci sette kendi servis oyunlarında büyük sıkıntı yaşadı. Rakibin bütün servislerini kıran Tsurenko, ilk 7 oyun sonunda 5-2 öne geçti. Üst üste 3 oyun kazanarak sette durumu 5-5'e getiren Çağla, kendi servisinde yine hatalı oynayınca Ukraynalı raket seti 7-5 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Son sette etkili servisle başlayan Çağla, ikinci seti 6-1, 2 saat 21 dakika süren karşılaşmayı da 2-1 kazanarak tur atladı. Çağla Büyükakçay, elemenin ikinci turunda dünya sıralamasında 202. basamakta bulunan Sırp tenisçi Natalija Kostic'le karşılaşacak.

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