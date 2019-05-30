Milliler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 3 kategoride yarışacak
İsviçre'nin Luzern şehrinde düzenlenecek Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, milli sporcular üç kategoride yarışacak.
Ankara
Avrupa Kürek Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Luzern şehrinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli sporcular, 3 kategoride madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda hafif kilo erkekler dört çifte (LM4x) kategorisinde Türkiye'yi Fatih Ünsal, Bayram Sönmez, Mert Kaan Kartal ve Enes Kuşku temsil edecek.
Erkekler tek çiftede (M1x) Onat Kazaklı, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde ise Enes Yenipazarlı yarışacak.
Şampiyona 2 Haziran'da sona erecek
Avrupa Kürek Şampiyonası, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.