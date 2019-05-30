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Spor

Milliler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 3 kategoride yarışacak

İsviçre'nin Luzern şehrinde düzenlenecek Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, milli sporcular üç kategoride yarışacak.

Halil Ibrahim Avsar   | 30.05.2019
Milliler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda 3 kategoride yarışacak

Ankara

Avrupa Kürek Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Luzern şehrinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli sporcular, 3 kategoride madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda hafif kilo erkekler dört çifte (LM4x) kategorisinde Türkiye'yi Fatih Ünsal, Bayram Sönmez, Mert Kaan Kartal ve Enes Kuşku temsil edecek.

Erkekler tek çiftede (M1x) Onat Kazaklı, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde ise Enes Yenipazarlı yarışacak.

Şampiyona 2 Haziran'da sona erecek

Avrupa Kürek Şampiyonası, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.

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