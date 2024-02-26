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Elazığ’ın Palu ilçesindeki Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Maden ocağı girişinden yayındayız. Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
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Spor

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da 38 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Sharks Kupası'nda 38 madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Milli yüzücüler, Bulgaristan'da 38 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burgaz kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Milliler organizasyonda 15 altın, 12 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı. Kadınlarda takım halinde birinci, erkeklerde ise ikinci olan milliler, toplamda da ikincilik kupasını kaldırdı.

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