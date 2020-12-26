Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.
İstanbul
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.