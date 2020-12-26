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Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 yenen Arsenal, kötü gidişe 'dur' dedi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yenerek haftalar sonra galip geldi.

Abdulkadir Karakaya   | 26.12.2020
Londra derbisinde Chelsea'yi 3-1 yenen Arsenal, kötü gidişe 'dur' dedi

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Arsenal, 15. hafta mücadelesinde Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada Alexandre Lacazette'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Hücum oyununu sürdüren Arsenal, 44. dakikada Granit Xhaka'nın frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan, ikinci yarıya da etkili başlayan "Topçular", 56. dakikada Bukayo Saka ile skoru 3-0'a taşıdı.

Chelsea'nin 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gol, mavi-beyazlı ekibi mağlubiyetten kurtaramadı.

1 Kasım'da Manchester United'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından oynadığı 8'inci lig maçında galip gelen Arsenal, puanını 17'ye yükseltti.

Zirve mücadelesi veren Chelsea ise 25 puanda kaldı.

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