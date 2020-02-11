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Spor

Milli yüzücü Beril Böcekler Fransa'da şampiyon oldu

Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı.

Fatih Çakmak   | 11.02.2020
Milli yüzücü Beril Böcekler Fransa'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'daki yarışlar, 8-10 Şubat tarihlerinde düzenlendi. 

Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni bir Türkiye rekoruyla birinciliği elde etti.

Milli sporcu Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada 27.98'lik derecesiyle ikinci oldu.

Turnuvada, milli yüzücü Ekaterina Avromova da 100 metre sırtüstünde 1.02.12'lik derecesiyle üçüncülüğün, 2.13.23'lük derecesiyle de 200 metre sırtüstünde ikinciliğin sahibi oldu.

Turnuvada 8 Şubat'ta milli yüzücü Merve Tuncel 1500 metre serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçerek Tokyo 2020 Olimpiyatları biletinin sahibi olmuştu.

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