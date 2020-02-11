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Spor, Futbol

'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin dava reddedildi

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın reddine karar verildi.

Muhammed Enes Can   | 11.02.2020
'Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması' istemine ilişkin dava reddedildi

İstanbul

"Galatasaray'ın seçimli genel kurulunun toplanması" istemine ilişkin açılan davanın İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmasına, davacı Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin avukatları katıldı.

Mahkeme, davacıların "bir ay içerisinde seçimli genel kurulun toplanması" talebinin reddine karar verdi.

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