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Spor

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 07.05.2022
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te finalde

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.

Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.

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