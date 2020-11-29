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Spor

Milli tenisçi Ergi Kırkın Tunus'ta zirvede yer aldı

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'un Monastır kentinde düzenlenen Magic Hotel Tours'un finalinde Estonyalı rakibi Kenneth Raisma'yı mağlup etti.

Musa Samur   | 29.11.2020
Milli tenisçi Ergi Kırkın Tunus'ta zirvede yer aldı

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ergi Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonunun toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvasında set kaybı yaşamadan finale çıktı.

Finalde Estonyalı rakibi Kenneth Raisma karşısında 89 dakika süren maçta 5 kez servis kırmayı başaran Ergi Kırkın, rakibini 1-6, 6-4, 6-1 sonuçlarla yendi.

Profesyonel kariyerinin üçüncü zaferini kazanan 21 yaşındaki milli sporcu, tenise verilen salgın arasından sonra profesyonel turda kupa kaldıran ilk milli sporcu oldu.


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