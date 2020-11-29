Beşiktaş'tan derbi paylaşımları

İstanbul
Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından maçın skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, "Algı değil olgu" ifadelerine yer verdi.
Algı değil olgu. @Fenerbahce 😏 pic.twitter.com/hcvTRoVFYJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Fenerbahçe'nin maç sonucu paylaşımını alıntılayan siyah-beyazlılar, 17 Nisan 2005'te yine Kadıköy'deki 4-3 kazandıkları maça gönderme yaparak, "dejavu" yazısını paylaştı.
D E J A V U. ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/4mI53fIdMc— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Beşiktaş Kulübü ayrıca, soyunma odasında üstünde "Tekerrür", "3-4", "17 Nisan" ve "29 Kasım" yazan taktik tahtasının fotoğrafını paylaştı ve "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2" ifadelerini kullandı.
İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2 pic.twitter.com/uYSa5zq550— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Siyah-beyazlılar son olarak oyuncuların soyunma odasındaki sevinç gösterilerinin görüntüsünü, "Maçın ardından Kadıköy 'Beşiktaş' sesleriyle yankılanıyor." yazarak paylaştı.
🗣️ Maçın ardından Kadıköy "Beşiktaş" sesleriyle yankılanıyor. pic.twitter.com/R5W34o0uIG— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
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