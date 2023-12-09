Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi
Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayla, organizasyonun yarı finalinde Fransız Diana Martynov ile karşılaştı.
Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Ayla, finale yükseldi. Ayla finalde Hırvat Ruzic Antonia'ya ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.