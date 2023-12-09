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Spor

Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi

Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da finale yükseldi.

Muhammed Boztepe  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayla, organizasyonun yarı finalinde Fransız Diana Martynov ile karşılaştı.

Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Ayla, finale yükseldi. Ayla finalde Hırvat Ruzic Antonia'ya ile karşılaşacak.

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