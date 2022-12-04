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Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'daki turnuvada 2. oldu

Ayla Aksu, Şarm El-Şeyh Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Fransız Nahia Berecoechea'ya 2-0 yenildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 04.12.2022
Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'daki turnuvada 2. oldu

Ankara

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 602 numarası Ayla ile klasmanın 840. basamağındaki Berecoechea karşılaştı.

Berecoechea, 1 saat 6 dakika süren maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.

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