Milli tenisçi Ayla Aksu Mısır'daki turnuvada 2. oldu
Ayla Aksu, Şarm El-Şeyh Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Fransız Nahia Berecoechea'ya 2-0 yenildi.
Ankara
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 602 numarası Ayla ile klasmanın 840. basamağındaki Berecoechea karşılaştı.
Berecoechea, 1 saat 6 dakika süren maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.