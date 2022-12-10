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Spor

Milli tekvandocular, grand prix finalinde 5 madalya kazandı

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren 2022 Tekvando Grand Prix Final Müsabakalarında 5 madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 10.12.2022
Milli tekvandocular, grand prix finalinde 5 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen organizasyonda sıkletlerinde en iyi 16 sporcu mücadele etti.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti. Milli tekvandocular, organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Yılın son uluslararası faaliyeti olan Tekvando Grand Prix Final Müsabakaları, G-10 statüsüyle Dünya Şampiyonası'nın ardından olimpiyatlara en yüksek kota puanı veren organizasyon oldu.

Altın madalya kazanan en genç tekvandocu

Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar, zorlu rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı.

Bu yıl dünya gençler şampiyonu olan 17 yaşındaki Sude Yaren, grand prix organizasyonlarında altın madalya kazanan en genç tekvandocu oldu.

Kadınlarda 49 kiloda Merve Dinçel ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, +67 kiloda ise Nafia Kuş bronz madalya aldı.

Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber de üçüncü olarak Paris 2024 yolunda hanesine puan yazdırdı.

Türkiye, Para Tekvando Grand Prix Final Müsabakalarında da 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmişti.

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