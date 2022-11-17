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Spor

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 milli sporcu tatamiye çıktı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 68 kiloda ise Ferhat Can Kavurat mücadele etti.

Fatih Çakmak   | 17.11.2022
Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 milli sporcu tatamiye çıktı

Ankara

Ferhat Can Kavurat, ilk turda Gabon'dan Amar Cisse Moussa'yı, ikinci turda Yunanistan'dan Konstantinos Chamalidis'i yenerek son 16 turuna kaldı. Milli tekvandocu son 16 turunda İsveç'ten Ali Alian'ı mağlup ettikten sonra çeyrek finalde İngiltere'den Bradly Sinden'e mağlup olarak şampiyonayı noktaladı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Finlandiya'dan Jenna Ylonen'i yenerek son 16 turuna yükseldi. Merve Dinçel, son 16 turunda Çin'den Qing Guo'ya mağlup olarak elendi.

Şampiyonanın dördüncü günü erkekler 74 kiloda Muhammed Emin Yıldız ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş tatamiye çıkacak.


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