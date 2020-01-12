Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu
İlbank Spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ı kadrosuna kattı.
Ankara
İrem Yaman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda İlbank Spor Kulübü adına mücadele edeceğini belirtti.
İlbank'tan yapılan açıklamada ise "İlbank Spor Kulübü altyapısında yetişen dünya şampiyonu İrem Yaman yuvaya geri döndü." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.