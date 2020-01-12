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Spor

Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

İlbank Spor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman'ı kadrosuna kattı.

Halil İbrahim Avşar   | 12.01.2020
Milli tekvandocu İrem Yaman, İlbank'a transfer oldu

Ankara

İrem Yaman, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda İlbank Spor Kulübü adına mücadele edeceğini belirtti.

İlbank'tan yapılan açıklamada ise "İlbank Spor Kulübü altyapısında yetişen dünya şampiyonu İrem Yaman yuvaya geri döndü." ifadesi kullanıldı.

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