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Spor

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Royan Açık'ta şampiyon oldu.

Muhammed Boztepe  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da şampiyon oldu

Ankara

-Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, organizasyonun finalinde Kanadalı Robert Shaw'la karşılaştı.

Rakibini 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen quad milli sporcu Ahmet Kaplan, kariyerindeki ilk ITF 1, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Ahmet Kaplan, daha önce quad kategorisinde dünya sıralamasında 8 numaraya yükselerek kariyer rekorunu kırmıştı.

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