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Spor

Hataylı kick boksçu iki arkadaş milli forma için ter döküyor

Katıldıkları Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Fevzi Köse ve gümüş madalyanın sahibi olan Muhammed Göktürk Kara, temmuzda Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da derece elde etmek istiyor.

Ali Kemal Zerenli  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Hataylı kick boksçu iki arkadaş milli forma için ter döküyor

Hatay

Hatay'ın Payas ilçesinde kick boksçular Fevzi Köse ve Muhammed Göktürk Kara, temmuzda Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda dereceye girerek milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fevzi Köse (16), aynı mahallede oturduğu arkadaşı Muhammed Göktürk Kara'dan (17) etkilenerek 3 yıl önce kick boksa başladı.

Arkadaşıyla aynı kulübe giden Fevzi, kısa sürede kendini geliştirerek Muhammed ile turnuvalara katıldı.

Turnuvalarda dereceler alan iki arkadaş, kulübün yanı sıra mahallelerinde de antrenmanlarını birlikte sürdürüyor.

Son olarak 13-19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na katılan ve madalya alan iki arkadaş, 1-9 Temmuz'da Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da dereceye girebilmek için çalışıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonda altın madalya kazanan Fevzi ve gümüş madalyanın sahibi olan Muhammed, milli forma hedefine ulaşabilmek için ter döküyor.

Fevzi Köse, AA muhabirine, mahalle arkadaşı Muhammed ile kardeş gibi büyüdüğünü ve beraber milli sporcu olmak için çabaladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bir süre başka şehirde yaşadığını anlatan Fevzi, bu süreçte antrenmanlarını aksatmadığını dile getirdi.

Yeniden döndüğü memleketinde çalışmalarını aynı spor kulübünde sürdürdüğünü belirten Fevzi, Muhammed ile turnuvalarda derece alıp milli formayı giyebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Kendi sıkletimde en iyisi olmayı planlıyorum"

Muhammed Göktürk Kara da Fevzi ile hayallerine ulaşabilmek için hemen her gün antrenman yaptıklarını anlattı.

Temmuzda Konya'da gerçekleştirilecek organizasyondan dereceyle döneceklerine inandığını belirten Muhammed, "Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda kendi sıkletimde en iyisi olmayı planlıyorum. Yine puanları alıp milli takıma katılıp önümü daha çok açmak istiyorum." dedi.

Şahintürk Spor Kulübü Antrenörü Mahir Şahintürk, sporcularının milli forma hedefiyle haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlattı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şenol Urman da mahallesindeki iki gencin başarılının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

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