Milli oyuncu Arda Güler, Antalya'da çocuklarla antrenmanda yaptı Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Antalya'da futbol eğitimi alan çocuklarla antrenmanda buluştu.

Regnum The Crown'dan yapılan açıklamaya göre, milli oyuncu Arda Güler, buradaki tatili sırasında "Real Madrid Foundation Football Clinic Antalya"da eğitim alan çocuklara sürpriz ziyarette bulundu.

Antrenmana katılan milli futbolcu, çocuklarla futbol oynayarak onlara unutulmaz anlar yaşattı.

Regnum'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, 6-16 yaş grubundaki çocuklara FIFA standartlarındaki sahalarda, Real Madrid Foundation tarafından görevlendirilen antrenörler eşliğinde futbol eğitimi veriliyor.

Program kapsamında katılımcılar, futbolun temel ve ileri tekniklerini öğrenirken, Real Madrid'in oyun kültürü ve kulüp değerlerini tanıma imkanı da buluyor.