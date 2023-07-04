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Spor

Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü

Türkiye Okçuluk Federasyonu, milli okçu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Muhammed Boztepe  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Milli okçu Mete Gazoz'un acı günü Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz'un babası, antrenör Meral Gazoz'un kayınpederi, sporcular Mete Gazoz ve Melisa Gazoz'un dedesi Osman Gazoz'un vefat ettiği belirtildi.

Osman Gazoz'un cenaze namazının yarın Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacağının aktarıldığı açıklamada, "Defin işlemleri Emirdağ Mezarlığı'nda gerçekleşecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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