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Spor

Edirneli pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını tamamladı

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Edirneli pehlivanlar hazırlıklarını tamamladı.

Gökhan Zobar  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Edirneli pehlivanlar Kırkpınar hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 7-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kırkpınar'da başarı elde etmek isteyen pehlivanlar, son antrenmanlarını Edirne Belediyesi Tuncaspor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren pehlivanlar, Kırkpınar'da derece elde etmek istiyor.

Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hazırlık sezonu geçirdiklerini söyledi.

Farklı kulüplerden sporcuların bir arada antrenman yaptığını belirten Delen, "Edirne'mizdeki kulüpler olarak birkaç yıldır toplu şekilde antrenman yapıyoruz. Verimli bir şekilde antrenmanlarımızı tamamladık. Hedefimiz Kırkpınar'da Edirne'yi madalyasız bırakmamak." dedi.

Büyük orta boyunda güreşen Ufuk Yanık da Kırkpınar'da Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade etti.

İyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Yanık, "Ustalarımızla ve genç kardeşlerimizle güzel antrenmanlar yaptık. Tüm takım arkadaşlarıma ve rakiplerime başarı diliyorum. Kırkpınar öncesi katıldığımız turnuvalarda başarılar elde ettik, bu başarıyı inşallah devam ettireceğiz." diye konuştu.

Küçük orta büyük boyda güreşen Emre Kabak ise Kırkpınar'da başarı elde etmek için kış aylarından beri yoğun tempoyla çalıştıklarını dile getirdi.

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