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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Endonezya'da düzenlenecek FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağında yarışacak.

Fatih Çakmak   | 17.03.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayak yarışları, 18-20 Mart tarihlerinde Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını sürdüren Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon ilk üçte yer almaya çalışacak.

Türkiye'yi bu sınıfta başarıyla temsil eden ay-yıldızlı motosikletçi, yarın serbest antrenmanlarda, 19 Mart Cumartesi günü de sıralamalarda mücadele edecek.

Sezonun ikinci ayak yarışı, 18 tur üzerinden 20 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.


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